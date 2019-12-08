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DÜNYA
Eklenme Tarihi:
08.12.2019 09:01
Güncellenme: 08.12.2019 09:31
Yunanistan'da korkutan deprem! 4,3 büyüklüğünde
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Yunanistan'da saat 6.42'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'da 6.42'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem korkulu anlar yaşattı.
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GÜNÜN ÖZETİ
yunanistan
deprem
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