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Yunanistan'da korkutan deprem! 4,3 büyüklüğünde

Yunanistan'da saat 6.42'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 6.42'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem korkulu anlar yaşattı.

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