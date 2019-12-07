Galatasaray Alanyaspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında, Aytemiz Alanyaspor'u Muslera'nın kalesinde devleştiği maçta 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısında Belhanda’nın penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Younes Belhanda kaydetti. Sarı-kırmızılıların 5. dakikada Adem Büyük ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray'da Fernando Muslera ikinci yarı yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynadı.

Galatasaray'da 67 gündür sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 78. dakikada sakatlanan Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 23'e yükseltti. Alanyaspor 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Alanyaspor da Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray 1-0 Alanyaspor MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90'Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Oyuncu Değişikliği89'Alanyaspor'da Musa Çağıran, Siopis'in yerine oyunda.

83'Galatasaray'da Seri kenara geldi. Taylan Antalyalı oyunda.Jean Michaël Seri - Taylan Antalyali



81'Alanyaspor'da Bammou kaleye yakın mesafeden topu Muslera'ya nişanladı! Alanyaspor üst üste fırsatlardan yararlanamıyor.



Sarı Kart79'Alanyaspor'da Onur Bulut sarı kart gördü.Sarı Kart - Onur Bulut



Oyuncu Değişikliği78'Galatasaray'da Adem Büyük'ün yerine Radamel Falcao oyuna dahil oldu.Adem Büyük - Falcao



Oyuncu Değişikliği74'Galatasaray'da Jimmy Durmaz oyunda. Ömer Bayram dışarı alındı.Ömer Bayram - Jimmy Durmaz



Oyuncu Değişikliği74'Alanyaspor'da Onur, Fernandes'in yerine oyunda.

51'Alanyaspor'da Welinton sarı kart gördü.Sarı Kart - Welinton



Maç Başladı46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Devre ArasıKarşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



45'Bu kez Alanayaspor gole yaklaştı. Bammou ceza sahası içinde boşta kaldı. Sağ çaprazdan şutunu çekti. Son anda ayak koyan Marcao topun kaleye yönelmesine izin vermedi.

40'Galatasaray 2. gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın pasında Lemina ceza sahası içerisinde köşeyi çok iyi gördü. Kaleci Marafona gole izin vermedi.



Sarı Kart32'Galatasaray'da Jean Michael Seri sarı kart gördü.Sarı Kart - Jean Michaël Seri



29'Galatasaray'da Ömer Bayram sol kanattan etkili bir orta yaptı. Welinton penaltı noktası üzerinde kafayla topu kornere yolladı.

20'Galatasaray'da Belhanda penaltı vuruşunda topu ağlara yolladı. Galatasaray 1-0 öne geçti.Gol - Younès Belhanda



Penaltı19'Galatasaray penaltı kazandı! Top ceza sahası içinde N'Skala'nın eline çarptı.



12'Alanyaspor'da Fernandes sol kanattan içeri sokuldu. Uzak direğe vuruşunu yaptı ancak top Muslera'nın kontrolünde auta çıktı.

7'Galatasaray'da Adem Büyük'ün golü ofsayt gerekçesiyle iptal edild

5'Galatasaray, Adem Büyük'ün golüyle 1-0 öne geçti!Gol - Adem Büyük



Maç Başladı1'Türk Telekom Stadı'nda karşılaşma başladı.

Galatasaray - Alanyaspor 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Nagotomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Falcao, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, Musa Çağıran, Siopis, Djalma, Bakasetas, Efecan Karaca, Cisse.

​TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut