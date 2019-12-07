Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu

Parti kuracağını açıklayan ve hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni partisinin genel merkez binasının Ankara Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın kiralandığı ve binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor.

Davutoğlu'nun yeni partisini yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirken, Kurucular Kurulu'nu oluşturmak için son çalışmalarını yapıyor. Davutoğlu'nun ekibinin partinin karargahı olacak genel merkez binasının da belli olduğu ifade edildi.

Genel merkez binası belli oldu

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Ahmet Davutoğlu bir yandan yeni partiye katmak istediği isimlerle görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan ise partinin genel merkez binası için çalışmalarını sürdürüyor. Davutoğlu'nun ekibinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binayı partinin genel merkezi olması için kiraladığı öğrenildi. Bina içinde tadilat çalışmaları sürerken, tadilatın partinin açıklanmasından önce tamamlanması hedefleniyor.