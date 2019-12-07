HABER /  GÜNCEL

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu

Parti kuracağını açıklayan ve hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni partisinin genel merkez binasının Ankara Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın kiralandığı ve binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor.

Davutoğlu'nun yeni partisini yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirken, Kurucular Kurulu'nu oluşturmak için son çalışmalarını yapıyor. Davutoğlu'nun ekibinin partinin karargahı olacak genel merkez binasının da belli olduğu ifade edildi.

Genel merkez binası belli oldu
Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Ahmet Davutoğlu bir yandan yeni partiye katmak istediği isimlerle görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan ise partinin genel merkez binası için çalışmalarını sürdürüyor. Davutoğlu'nun ekibinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binayı partinin genel merkezi olması için kiraladığı öğrenildi. Bina içinde tadilat çalışmaları sürerken, tadilatın partinin açıklanmasından önce tamamlanması hedefleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sivasspor Malatyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü
Süleyman Özışık: Adil Öksüz'ün paketlenmesi an meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş şehir üniversitesi açıklaması Abdullah Gül beni aradı
Erdoğan Libya ile yapılan tarihi sınır anlaşmasını imzaladı! Oyunu bozduk dedi
Cem Uzan en gizli FETÖ'cünün ismini verdi sosyal medya yıkıldı
Erdoğan'dan Veysel İpekçi'ye ağır sözler! Gönül kıranın kalemini kırarız
ÖNCEKİ HABERLER
Özel Harekat'tan Muşta operasyon! 5 PKK'lı teröristi paketlediler
Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Galatasaray'da Luyindama bıçak altına yattı
Serebral palsi belirtileri neler erken belirtisi nasıl anlaşılır?
Yorumlar