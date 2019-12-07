Sivasspor Malatyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Malatya deplasmanında 3 puanı 3 golle alarak, liderliği bırakmadı.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

29. dakikada Acquah'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, savunmanın müdahale ettiği top Guilherme'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstünden auta çıktı.

30. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Kone'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, top kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 0-2

37. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, pasını ceza sahası içerisindeki Sakıb Aytaç'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında, arka direkte Guilherme topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

44. dakikada Donald'ın ara pasıyla Demir Grup Sivasspor defansının arkasına sarkan Jahovic'in sol çaprazda kaleciyle karşıya karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

54. dakikada konuk ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kone'nin ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta, Farnolle'nin müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Emre Kılınç tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+1. dakikada Donald'ın pasıyla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+3. dakikada Traore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Donald, Acquah (Dk. 74 Ahmet Ildiz), Gökhan Töre (Dk. 68 Eren Tozlu), Guilherme, Bifouma (Dk. 58 Fofana), Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 90 Ziya Erdal), Mert Hakan Yandaş (Dk. 84 Traore), Fernando (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Kone

Goller: Dk. 26. Hakan Arslan, Dk. 30. Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 37 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Fernando, Dk. 50 Hakan Arslan, Dk. 51 Fatih Aksoy, Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 62 Chebake, Dk. 87 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)