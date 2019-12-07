HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törene katıldı.

Kalp yetmezliği nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybeden 83 yaşındaki Hasan Ali Gündüz için Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.  

Muharrem İnce de katıldı

Törene, Gündüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bazı milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından bir süre Gündüz'ün tabutunu taşıdı.  Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.  

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sivasspor Malatyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü
Süleyman Özışık: Adil Öksüz'ün paketlenmesi an meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş şehir üniversitesi açıklaması Abdullah Gül beni aradı
Erdoğan Libya ile yapılan tarihi sınır anlaşmasını imzaladı! Oyunu bozduk dedi
Cem Uzan en gizli FETÖ'cünün ismini verdi sosyal medya yıkıldı
Erdoğan'dan Veysel İpekçi'ye ağır sözler! Gönül kıranın kalemini kırarız
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Galatasaray'da Luyindama bıçak altına yattı
'Tuvalet' cezası veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi
Kayseri'de ineğine trafik cezası geldi not kısmında yazılana bakın!
Öğretmen atama takvimi 2020 ilk atama ne zaman?
Yorumlar 2 yorum