Fatih Terim'in isyanı! "Bir gün kafayı kaldırmadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'u tek golle yendikleri maçın ardından konuşurken yaşanan sıkıntılara adeta isyan etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrası konuştu. İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Sarı-kırmızılı takımın tek golle kazanmasıyla ilgili konuşan Fatih Terim "Bu defa bizi herkesin hoşgörmesi lazım. 1-0'dan o kadar çok 1-1 oldu ki, buradaki bir hata bize pahalıya patlardı, bu açıktı. Oyuncuların bazı hatalarını hoş görüyoruz. Genel olarak güzel bir maç oldu. Bir dakikada üç pozisyon verdik. Biz de zaman zaman hem iyi top kazandık, hem iyi çıktık ve pozisyonlar bulduk. Kaçırdı, kurtardı bunlara bakmadan 3 puanı almak önemliydi çünkü iş kritik noktadaydı. Her geçen gün daha iyi olmalıyız, inşallah bunun üstüne koyacağız." dedi.

FATİH TERİM'İN İSYANI



Bu sezon çok fazla sorun yaşadıklarını söyleyen Fatih Terim "Bir gün kafayı kaldırmadık ki.. Falcao'yu fiziğe getir, Seri düştü acaba Taylan halleder mi? Hep bir eksilme oldu bizde. Santrafor oynatıyoruz, santrafor değil, stoper oynuyoruz stoper değil. Allah'a şükür buna rağmen iyi şeyler yaptık. Tam takım olduğumuzda inanıyorum ki daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.

"ADEM'İN SAKATLANMASINI İSTEMEM"



"Sakatlanan Adem Büyük ile konuştunuz mu?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Adem Büyük ile henüz konuşmadım. Yayıncı kuruluşa geleceğiz, sonra basın toplantısı, yoksa ceza yiyoruz. Adem'in de sakatlanmasını istemem. En olmayan yer yani." ifadelerini kullandı.

"MUSLERA MAÇIN ADAMI"



Kritik kurtarışlr yapan Fernando Muslera ile ilgili soruları da yanıtlayan Terim "Muslera sadece burada değil, son maçlarda çok iyi gidiyor maşallah. Bu maçta tavan yaptı tam bir takım kaptanı gibi. Takımını kurtaran kaptan diyebiliriz. 94 dakika full konsantre. Arkadaşlarını da geriden idare eden, ikaz eden tam bir kaptan. Maçın adamı seçerim." dedi.

"TAKTİK SIKINTI YOK"

"Taktik sıkıntı var mı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Hiçbir sıkıntımız yok, oyuncu sıkıntımız var." dedi.

TERİM'DEN PSG MAÇI AÇIKLAMASI

Paris Saint Germain maçı öncesinde Galatasaray'la ilili kamuoyunda ümitsiz yorumlar olduğunun hatırlatılması üzerien Terim "Her maç 0-0 başlıyor, hiçbir maça ne teslim olarak ne de ümitsiz olarak çıkarız. Elimizden gelen neyse yapacağız." diyerek sözlerii noktaladı.