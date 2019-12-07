İzmir'de kahvehanede cinayet: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, U.T., husumetli olduğu Şaban Mustafa Buran'ın (64), oturduğu kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Buran yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaçan U.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

​Olay, saat 17.00 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3523 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. U.T., bir süre önce tartıştığı husumetlisi Şaban Mustafa Buran'ın, oturduğu kahvehaneye gitti. U.T., Buran'a pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Buran, Ş.B. (52) ve A.T. (27) kanlar içinde yere yığılırken, U.T. suç aletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Şaban Mustafa Buran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Buran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince U.T.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.