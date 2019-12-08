Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü Muharrem İnce'yi çileden çıkardı!

Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü yazarı Rahmi Turan'a 'üzülme' diyerek mesaj göndermesinin Muharrem İnce'yi çileden çıkardığını aktardı.

Beştepe'ye çıkan CHP'li iddialarının mimarı Sözcü yazarı Rahmi Turan'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'üzülme' mesajı göndermişti.

Hürriyet gazatesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun bu mesajının Muharrem İnce'yi çileden çıkardığını belirterek İnce'nin sözlerini paylaştı. İşte Hakan'ın yazısından o bölüm;

Rahmi Turan, üç gün önce köşesinde şunu yazdı:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla ‘Rahmi Bey üzülmesin’ diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum”.

Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış.

Konuyla ilgili olarak şunları söyledi Muharrem İnce:

“İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana ‘Biz Muharrem Bey’i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?”

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