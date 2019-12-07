Yıl sonu sıfır otomobil fiyatları! Firmalar büyük indirime gitti
Yeni yıla girmeye hazırlanırken otomobil firmalarından sıfır model araçlarda yıl sonuna özel indirim geldi.
2019 yılının son ayında otomobil markaları, satışlarını arttırmak için düşük faiz oranı ve cazip kampanya seçenekleri ile otomobil alıcılarını bekliyor. 11 ayda pazar yüzde 28,47 daraldı ancak son bir ayda markaların yaptığı kampanyalar ve düşen faizlerin satışlara büyük bir etkisi oldu. İşte markaların son kampanyaları...
2018 yılının ortasından itibaren daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı için önce devlet sonrasında da markalar belirli önlemler aldı.
ÖTV’nin 15 baz puan azaltılması, hurda teşviğinin artması ve kredi faizlerinin azaltılması en çok dikkat çeken hareketler iken markaların kampanyaları da pazarın hareketlenmesine destek oldu.
Yılın son ayına girdiğimiz şu günlerde markalar geçtiğimiz aylarda başarılı olan kampanyalarını sürdürmek istiyor.