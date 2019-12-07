Yıl sonu sıfır otomobil fiyatları! Firmalar büyük indirime gitti

2019 yılının son ayında otomobil markaları, satışlarını arttırmak için düşük faiz oranı ve cazip kampanya seçenekleri ile otomobil alıcılarını bekliyor. 11 ayda pazar yüzde 28,47 daraldı ancak son bir ayda markaların yaptığı kampanyalar ve düşen faizlerin satışlara büyük bir etkisi oldu. İşte markaların son kampanyaları...