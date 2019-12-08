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Ankara’da Halk Süt satışı başladı işte sütün satıldığı yerler

Halk Ekmek Fabrikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, “Kırsal Kalkınma Projesi” kapsamında, başkentli üreticilerden aldığı sütü tüketiciyle buluşturdu.

Halk Ekmek’in satış mağazalarında raflarda yerini alan 3 litrelik sütlerin yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası da armağan edilecek. Kırsal bölgelerdeki üreticilerden temin edilen ve Atatürk Orman Çiftliği Tesisleri’nde dolumu yapılan günlük sütler, 16 TL’den satılacak. Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, Halk Süt’ün üreticiler kadar tüketicilerin ekonomisine de katkı sağlayacağının altını çizdi. Yılmaz, glutensiz ürün satış büfesi ile et ürünleri satış mağazası projelerinde de son aşamaya geldiklerini belirtti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin günlük sütleri tüketiciyle buluşturacağı 8 nokta şöyle sıralandı:

- Gimat Fabrika Satış yeri

-Gökkuşağı Fabrika Satış Yeri

-Büyükşehir Belediyesi Fabrika Satış Yeri

-Kocatepe Fabrika Satış Yeri

-Dışkapı Fabrika Satış Yeri

-Mithatpaşa Fabrika Satış Yeri

-Atlantis Fabrika Satış Yeri

-ASKİ Fabrika Satış Yeri

Çiftçinin elinde kalan ürünler yoksullara
Başka bir proje kapsamında da başkentli çiftçilerin elinde kalan soğan, nohut, mercimek ve pirinç başta olmak üzere farklı çeşitteki bakliyat ürünleri satın alınacak. Satın alınan soğanlar, belediyeden sosyal yardım alan 30 bin aileye ücretsiz dağıtılacak. Belediye, bazı ürünler için çiftçiden doğrudan alım da yapabilecek.

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