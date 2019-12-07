MSB'den 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Handke’ye verilmesine sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Bosna soykırımını gerçekleştiren cani Miloseviç'in destekçisi Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "En sert şekilde kınıyoruz. Bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

Müslümanlara soykırımı görmezden geldi

2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Avusturyalı yazar Peter Handke'nin oldu. İsveç Akademisi'nden perşembe günü Stockholm'de yapılan açıklamada, Handke'nin "dilbilimsel bir ustalıkla insan deneyiminin özelliklerini araştıran etkili çalışması için kazandığı" belirtildi. Ödülün, "Handke gibi Sırpların Bosnalı Müslümanlara karşı yaptığı soykırımı açıkça reddeden birine verilmesi" uluslararası camiada büyük yankı uyandırmıştı.