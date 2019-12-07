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Falcao, Alanyaspor maçının kadrosuna alındı

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, tam 67 gün sonra maç kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Aslanlar iki haftadır galibiyete hasret kalırken kendi evinde bu kötü gidişata dur demek istiyor.

Öte yandan lige iyi başlayan ama son haftalarda düşüşe geçen Alanyaspor ise tekrar zirveye adını yazdırma peşinde.

Sarı kırmızılı ekipte yaşanan sakatlıklar Terim'in canını sıkıyor. Sakatlığı bulunan Florin Andone, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli forma giyemeyecek. Babel'in durumu ise şüpheli.

KADROYA ALINDI 
Son olarak 1 Ekim'de PSG'ye karşı 90 dakika mücadele eden Radamel Falcao'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Takımdan ayrı çalışmalara başlayan golcü isim bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer alacak.

Edinilen bilgiye göre teknik patron Fatih Terim'in vereceği karar ile sonradan oyuna girme şansı var.

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