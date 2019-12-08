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Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'na çok sert cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ‘Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı’ adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina’da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Atina’da bir etkinlikte kullandığı ifadelere ilişkin soruya cevap verdi.

Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ‘Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı’ adı altında, 6-8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina’da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz. Kurtuluş Savaşımızda Ege denizine döküldüğünü unutamayan Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu'nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hayalperest ideolojiler...

Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yunan liderliğini işgalci Yunan ordularına karşı mücadele vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Yunanistan Başbakanı Venizelos'un yolundan giderek, hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulunmuş ve "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz. Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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