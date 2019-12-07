İstanbul'da en çok hangi şehirden insanlar yaşıyor! İşte il il İstanbul'un yeni nüfus sayısı
Megakent İstanbul Türkiye'nin birçok şehrinden göç alıyor. Peki İstanbul'da en çok nereli yaşıyor. İşte 2018 yılı TÜİK verileri.
Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün katlanarak artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il. Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfus sıralaması. Bakın hangi il birinci sırada...
121
20-Ağrı-124.531
221
19-Siirt-128.348
321
18-Ardahan-144.757
421