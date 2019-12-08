İmamoğlu Kanal İstanbul için cinayet dedi Bakan Turhan cevap verdi!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı bakanı Cahit Turhan 'Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tartışmaya açılan Kanal İstanbul projesi için "Kanal İstanbul Projesi'nin yapılması, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini almıştır." dedi.

"Boğazı kazalardan kurtaracak"

Kanal İstanbul için 'sadece bugünün değil yarının da projesidir' diyen Turhan, "Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir" diye konuştu.

Eleştirilere yanıt

Turhan, projeye yönelik eleştirilere şu yanıtı verdi:

"İstanbul'un her tarafıyla entegrasyonu sağlanmış başlı başına kendine yeten bir medeniyet projesi olacak. Biz bu projeye siyasi gözle bakamayız. Biz İstanbul'un geleceğini düşünmek zorundayız.

Projeye başladığımız ilk günden bu yana da her bir eleştiri konusunu enine boyuna tartışıyoruz ve endişeye sevk edecek herhangi bir durum kalmayacak hale getirildikten sonra yola devam ediyoruz. 2011'den bu yana yaptığımız bu titiz çalışmaların sonucunda toplamda 52 kurumun olumlu görüşünü aldık."

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesi için sert eleştiri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin kentin hem karadaki hem de denizdeki ekolojik denge sistemini değiştirebilecek riskler içerdiğine dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Projeyi 'ucube' diye adlandıran İmamoğlu "Özetle bu proje İstanbul’a bir ihanet projesi bile değildir. Resmen bir cinayet projesidir. İstanbul için gereksiz bir felaket projesidir. Bu proje bittiğinde İstanbul bitmiş olacak” diye konuşmuştu.