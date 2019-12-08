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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba sözler! Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehir Üniversitesi'yle ilgili gündemi sallayacak bomba açıklamalar yaptı. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın Halkbank'ı dolandırmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Şehir Üniversitesi üzerinden devam eden tartışmalara açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye arazinin kendi Başbakanlığı döneminde yapıldığını söyledi.

Arazinin mülkiyetini Davutoğlu verdi

Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık yaptığı dönemde ise tahsisi mülkiyete dönüştürdüğünü açıkladı.

Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar

Arazi tahsisi belgesinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'in imzasının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bank'tan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar." şeklinde konuştu.

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