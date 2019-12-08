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Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme! Dağcıların montu bulundu

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Bursa Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu.

Mont dağcılara ait çıktı

Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Aramalar orada yoğunlaştı

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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