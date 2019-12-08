İmamoğlu Eski İnterpol müdürünü İBB'ye daire başkanı olarak atadı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden istifa eden Taylan Engin'in yerine Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'u getirdi. Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak da 2006'da Interpol Merkez Dairesi'nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Mansur Güneş atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden 3.5 ayda istifa eden Taylan Engin'in yerine Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'u getirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ulaştırma alanında yüksek lisans ve doktora yapan Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışma yapıyor.

Savaş'ın yerine Mansur Güneş atandı

İmamoğlu, son olarak 23 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan, son 5 yıldır de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapan Osman Savaş’ı görevden aldı. Savaş'ın yerine Mansur Güneş atandı.

Destek Hizmetleri Dairesi'nin yeni başkanı Mansur Güneş eski bir emniyet mensubu. 2006 yılında Interpol Merkez Dairesi’nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Güneş, aynı daireden ikinci kez şark tayini çıkınca 2007 yılında kendi isteğiyle meslekten ayrıldı.