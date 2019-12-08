HABER /  POLİTİKA

İmamoğlu Eski İnterpol müdürünü İBB'ye daire başkanı olarak atadı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden istifa eden Taylan Engin'in yerine Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'u getirdi. Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak da 2006'da Interpol Merkez Dairesi'nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Mansur Güneş atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden 3.5 ayda istifa eden Taylan Engin'in yerine Doç. Dr. Mustafa Gürsoy'u getirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ulaştırma alanında yüksek lisans ve doktora yapan Gürsoy, demiryolu ve karayolu mühendislikleri ile kent içi ulaştırma sistemleri, ulaştırma ekonomisi, yük taşımacılığı planlaması konularında akademik çalışma yapıyor.

Savaş'ın yerine Mansur Güneş atandı

İmamoğlu, son olarak 23 yıldır belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan, son 5 yıldır de Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yapan Osman Savaş’ı görevden aldı. Savaş'ın yerine Mansur Güneş atandı. 

Destek Hizmetleri Dairesi'nin yeni başkanı Mansur Güneş eski bir emniyet mensubu. 2006 yılında Interpol Merkez Dairesi’nde Uluslararası Araştırma Şube Müdürlüğü yapan Güneş, aynı daireden ikinci kez şark tayini çıkınca 2007 yılında kendi isteğiyle meslekten ayrıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK Ceren Özdemir'in katili için 15 yıl önce rapor hazırlamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba sözler! Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar
İmamoğlu Kanal İstanbul için cinayet dedi Bakan Turhan cevap verdi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü Muharrem İnce'yi çileden çıkardı!
Türkiye'ye karşı alçak plan! Yeni terör üçgeni
Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'na çok sert cevap!
ÖNCEKİ HABERLER
Hatice'nin sevgilisi kimdir Ali Kemal Sarı ile yaş farkı kaç?
Asgari ücret 2020 kaç para olacak son tahminler geldi
İstanbul Konya hızlı tren biletleri kaç para öğrenci/tam bilet parası
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Eskişehir Konya hızlı tren bilet fiyatları güncel TCDD fiyat listesi
2020 Hac fiyatları Diyanet kaç para oldu konaklama türene göre fiyatlar
Yorumlar