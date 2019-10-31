Hatice'nin sevgilisi kimdir Ali Kemal Sarı ile yaş farkı kaç?

Her yaptığı olan olan şarkıcı Hatice bu kez yeni sevgilisi ile magazin basınının dilinde. 40 yaşında olan Hatice'nin yeni sevgilisi Ali Kemal Sarı 30 yaşında ve öğrenci yani aralarında 10 yaş fark var. Peki Hatice'nin yeni sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir, ne iş yapıyor?

Son olarak katıldığı defilede kalçasını açarak haftalarda konuşulan şarkıcı Hatice bu kez yeni sevgilisi ile gündemde. 8 aydır birlikte olduğu Ali Kemal Sarı ile aik pozunu instagramda yayınlayan Hatice aralarındaki yaş farkını sorun eden takipçilerine ayar verdi. Hatice ve yeni sevgilisi arasında 10 yaş fark var. Şarkıcı Hatice 40 yaşında sevgilisi Ali Kemal Sarı ile 30 yaşında ve öğrenci. Hatice daha önce bir kez evlenmiş ve eşi beyin kanaması sonucu vefat etmişti.

Şarkıcı Hatice'nin geçtiğimiz günlerde ilişkisini duyurduğu ve "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur, hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla fotoğrafını paylaştığı sevgilisi Ali Kemal Sarı, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyor. 20'li yaşlarındaki genç isim, kendinden yaşça büyük Hatice ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşıyor.

HATİCE KİMDİR: Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere), Türk şarkıcı.6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

İNER MİSİN ÇIKAR MISIN?'' YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Hatice Çarpar, 1995 yılında "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce müzik hayatına devam etti. TV ekranlarında bir süre ''Çürük Elma'' programını sundu. Daha sonra 1996 yılında Eyüp Musiki Cemiyeti'ne kayıt olarak müzik dersleri aldı. Kursa 1998 Ekim ayına kadar devam etti. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu'na gitmeyi de sürdürdü. 1990'lı yılların sonunda Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı şarkılarla tanınır oldu. 2016 yılında başlayan ''İşte Benim Stilim Ünlüler'' yarışmasına katıldı.

BEYİN KANAMASINDAN EŞİNİ KAYBETTİ

Hatice, 28 Eylül 1991 tarihinde evlendiği ilk eşi Güney Aydan, 4 Eylül 2003 tarihinde beyin kanamasından vefat etti.