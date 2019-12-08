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Dany Nounkeu futbola geri döndü! İşte yeni takımı

Ülkemizde bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor forması giyen Dany Nounkeu'nun yeni takımını buldu.

Uzun yıllar Türkiye'de futbol oynadıktan sonra sezon başından beri kendisine kulüp arayan Dany Nounkeu, sonunda aradığı takımı buldu.

"Kalbim Toulouse'da. Zaten geri dönmek istiyordum"

33 yaşındaki defans oyuncusu, Fransa Lig 1 takımlarından Toulouse ile anlaştı. Dany Nounkeu, ''Sezon başından beri boştaydım, rekabete hazırım. Birçok teklif aldım ama kalbim Toulouse'da. Zaten geri dönmek istiyordum.'' diye konuştu. 

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