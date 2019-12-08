Milli yüzücü Ümitcan Güreş bronz madalya kazandı!

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Glasgow'daki şampiyonada erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu.

Açık yaş Türkiye rekoru

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gününde Güreş, 50 metre kelebekte 22.38’lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp bronz madalya kazandı.

Türkiye rekorunu tazeledi

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı ise dördüncülük elde etti. Emre Sakçı, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 56.58’lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.