HABER /  SPOR

Milli yüzücü Ümitcan Güreş bronz madalya kazandı!

Milli yüzücü Ümitcan Güreş, Glasgow'daki şampiyonada erkekler 50 metre kelebekte bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcu Ümitcan Güreş, erkekler 50 metre kelebekte Avrupa üçüncüsü oldu.

Açık yaş Türkiye rekoru

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonanın dördüncü gününde Güreş, 50 metre kelebekte 22.38’lik derecesiyle açık yaş Türkiye rekorunu kırıp bronz madalya kazandı.

Türkiye rekorunu tazeledi

Erkekler 100 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı ise dördüncülük elde etti. Emre Sakçı, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 56.58’lik derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 3'lü aşk üçgeni! Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat kavgası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı açıkladı! DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi
TSK Ceren Özdemir'in katili için 15 yıl önce rapor hazırlamış
Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme! Dağcıların montu bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba sözler! Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar
İmamoğlu Kanal İstanbul için cinayet dedi Bakan Turhan cevap verdi!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü Muharrem İnce'yi çileden çıkardı!
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye son 9 yılın en kurak kasımını geçirdi! Büyük risk altındayız
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
3 aylar başlangıcı ne zaman 2020 Diyanet
Dany Nounkeu futbola geri döndü! İşte yeni takımı
İmamoğlu Eski İnterpol müdürünü İBB'ye daire başkanı olarak atadı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Yorumlar 2 yorum