HABER /  SPOR

Lionel Messi La Liga tarihine geçti

İspanya La Liga’nın 16’ncı haftasında Barcelona evinde konuk ettiği Mallarco’yu Lionel Messi’nin hat-trick yaparak lig tarihine geçtiği maçta 5-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Griezmann, 17, 41, 83’üncü dakikalarda Lionel Messi ve 43’üncü dakikada Luis Suarez kaydetti. Konuk takımın golleri ise 35’inci ve 64’üncü dakikalarda Ante Budimir’den geldi. Bu galibiyetle puanını 34’e çıkaran Barcelona averajla Real Madrid’den liderliği alırken, Mallarco ise 14 puanla 17’nci sırada kaldı.

Messi, La Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu

Barcelona’nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, Mallarco karşısında attığı 3 gol ile La Liga tarihinde en çok hat-trick yapan oyuncu oldu. Arjantinli yıldız yaptığı hat-trick ile La Liga tarihindeki 35’inci hat-trick’ini yaparak ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’yu (34) geride bıraktı.

Messi ayrıca bu maçta attığı gollerle ligdeki 12’nci golüne ulaşarak gol krallığını Real Madridli Karim Benzema’dan aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul'un yapım takvimini açıkladı!
AK Parti küçük esnafı korumak için düğmeye bastı! Nüfus sınırlaması geliyor
İçişleri Bakanlığı açıkladı! DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi
TSK Ceren Özdemir'in katili için 15 yıl önce rapor hazırlamış
Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme! Dağcıların montu bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bomba sözler! Halkbank'ı dolandırmaya çalıştılar
ÖNCEKİ HABERLER
2020 bayram tarihleri ne zaman Diyanet
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio'ya "Yılın Spor Otomobili" ödülü
Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı
TBMM'de bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
Türk akademisyen ve öğrenciler Çernobil'e gidiyor
2020 trafik cezaları listesi güncel
Yorumlar