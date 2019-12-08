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Burhan Kuzu'dan kadınlara şiddet çağrısı! İdam cezası şarttır

Eski milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabından, gündemdeki kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadın cinayetlerinin dünyanın birinci meselesi haline geldiğini söyleyen Kuzu, "Polis Akademisi Yayınları arasında yer alan "Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri 2016-17-18 Verileri ve Analizleri Raporuna göre dünyada durum vahim" ifadelerini kullandı.

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