UEFA'dan hakem Cüneyt Çakır'a devler liginde zorlu görev

UEFA, hakem Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde zorlu bir görev daha verdi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli-Genk maçını yönetecek.
Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında 10 Aralık Salı günü San Polo Stadı’nda oynanacak Napoli-Genk karşılaşmasında düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Napoli-Genk maçında VAR koltuğunda Mete Kalkavan olurken, AVAR olarak da Ali Palabıyık görev yapacak.
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