Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Alanyaspor maçı yorumu! Övgüyle bahsetti
Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera için övgü dolu ifadeler kullandı.
Süper Lig’in 14’üncü haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20’nci dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.
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Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
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Galatasaray'ın beklerle etkili olmak zorunda kaldığını vurgulayan Dilmen, ''Galatasaray. Daha çok kenar beklerle etkili olmak zorunda kaldı Galatasaray.
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Çünkü Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda ve Ömer Bayram ile oynuyorlar. Nzonzi de libero oynuyor. Orta saha oyuncusu bir kat etmez mi acaba?'' dedi.
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