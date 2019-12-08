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Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl tarifesi belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl tarifesi netleşti. Ocak ayında İstanbul'da en az riskli grupta sayılan bir araç için tavan fiyat 791 lira olacak.

Zorunlu trafik sigortası bedeli illere, risk durumuna ve araç türüne göre değişiyor.Tavan fiyat uygulamasının ardından yapılan düzenlemeyle aylık yüzde 1.5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Bu şartlar altında ocak ayında ödenecek bedeller de ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da hiç kazası olmayan 7. basamaktaki bir otomobilin sigorta bedeli en yüksek 791 lira olacak, en riskli gruptakiler için bu bedel 3 bin 598 lira olacak.

Ankara'da risksiz gruptaki bir binek araç için tavan fiyat 769 lira. En risk li gruptaki bir araç içinse 3 bin 496 lira. İzmir'de ise zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat 746 ve 3 bin 394 lira arasında.

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