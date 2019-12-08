Performans sanatçısı David Datuno, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 120 bin dolara satılan ‘duvara bantlanmış muz’ çalışmasını yedi.

Datuno, "Çok lezzetliydi" derken, muzun yerine yenisi yerleştirildi.

Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de sergilenen, 'Comedian’ (Komedyen) adını taşıyan muz çalışması yüksek fiyata alıcı bulmasının ardından bir kez daha gündeme geldi.

"Çok da lezzetliydi"

Performans sanatçısı David Datuno, cumartesi günü muzu duvardan alarak kameralar önünde yedi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Datuno, “Bu, 'Aç Sanatçı' adlı sanat performansım. Maurizio Cattelan’ın eserlerini seviyorum ve bu yerleştirmeyi de gerçekten çok sevdim. Çok da lezzetliydi” ifadelerini kullandı.

Yerine başka muz konuldu

Galeri çalışanları anlık bir öfke gösterse de duvara başka bir muz konuldu. Dolayısıyla muzun yenmesinin, eseri alan kişi için bir sorun teşkil etmeyeceği, yerine yenisinin yerleştirilebileceği belirtildi. Galerinin yöneticisi Lucien Terras, “Datuna eseri mahvetmedi. Muz sadece bir fikirdi”dedi. Ancak galeri yine de önlem almak adına eserin bulunduğu duvarın önüne bir güvenlik görevlisi yerleştirildi.