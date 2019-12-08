MHP Lideri Devlet Bahçeli yılın fotoğraflarını seçti! İşte o fotoğraflar

Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Haber kategorisinde MHP Lideri Bahçeli'nin oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.