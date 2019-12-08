MHP Lideri Devlet Bahçeli yılın fotoğraflarını seçti! İşte o fotoğraflar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak birbirinden özel fotoğraflara oy verdi.

Bahçeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

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Sarıkamış şehitleri anısına

Bahçeli, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

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Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Haber kategorisinde MHP Lideri Bahçeli'nin oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.

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Millilerden asker selamı

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Bahçeli, Mersin açıklarındaki dalışıyla dünya rekorunu kazanan ve su altında asker selamı veren Şahika Encümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için oy kullandı.

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