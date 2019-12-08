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Sokak ortasında dayak yiyen genç kız ifadesiyle ağızları açık bıraktı

BURSA'da sevgilisinden sokak ortasında dayak yiyen genç kız, "Bir anlık sinirlenmesi ve kıskanması nedeniyle bana vurdu. Davacı ve şikayetçi değilim" diyerek şikayetçi olmadı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde meydana gelmişti.

Sokak ortasında darp

Kıskançlık krizine giren İ.T., 17 yaşındaki kız arkadaşı N.D. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şahıs, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi buldu.

"Kıskandığı için vurdu şikayetçi değilim"

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan N.D., kendisini döven kişinin bir yıldır görüştüğü 24 yaşındaki İ.T. olduğunu söyledi. Genç kız, erkek arkadaşı ile yürürken yoldan geçen bir adama baktığını anlattı. Bunun üzerine İ.T.'nin kendisini kıskandığını belirten N.D., "Beni kıskandığı için vurmaya başladı. Daha sonra da dizleriyle karnıma vurdu. İ.T., benim 1 yıllık erkek arkadaşım. Bir anlık sinirlenmesi ve kıskanması nedeniyle bana vurdu. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Gözaltına alınan İ.T., genç kızın şikayetçi olmaması sebebiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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