HABER /  YEREL

Şişli’de beton mikseri dehşeti! 2 yaşlı adamı ezdi

ŞİŞLİ’de yolun karşısına geçmek isteyen 2 yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı. Biri hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğeri ise ameliyata alındı.

İstanbul'da Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, caddede yolun karşısına geçmek istedi.

Arka lastiklerin altında kaldılar

Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları esnada Vaysal Ş. idaresindeki beton mikseri çarptı. Aracın arka lastiklerinin altında kalan iki yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Biri hayatını kaybetti diğeri ağır yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Danalıoğlu’nu Şişli’deki özel bir hastaneye, Mehmet Danalıoğlu’nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Hasan Danalıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Mehmet Danalıoğlu ise ameliyata alındı.

Sürücü gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücüyü gözaltına alan polis, ifadesini almak üzere Şişli Polis Merkezine götürdü.

Sürücünün şantiyedeki arkadaşları ise beton mikserinden çektikleri hortumla yerdeki kanları temizlerken, ölen Hasan Danalıoğlu’ndan geriye olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erkekleri ilişki vaadiyle eve getirip soyuyordu sonrası akıllara zarar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek'ten Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu kızdıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor
Sokak ortasında dayak yiyen genç kız ifadesiyle ağızları açık bıraktı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Rum tarafına uyarı: Elllerindekini de kaybedecekler
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın: İYİ Parti aslında bir isyanın ürünü
Burhan Kuzu'dan kadınlara şiddet çağrısı! İdam cezası şarttır
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan hakem Cüneyt Çakır'a devler liginde zorlu görev
1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, engellilerin hayalini gerçekleştirdi
Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl tarifesi belli oldu
120 bin dolara satılan ‘duvara bantlanmış muz’ çalışmasını yedi
BİLSEM 2020 tarihi 1. sınıf BİLSEM sınavı nasıl yapılıyor
Yorumlar