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Cennet gören mezar satıyordu! CHP’li belediyede başkanvekili oldu

SAMSUN Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci, 2018 yılında 'Cenneti gören mezarlık' satan emlakçı Şefaattin Sağdıç’ı başkanvekili olarak atadı.

Cemil Deveci’nin başkanvekili olarak atanan Şefaattin Sağdış, 2018 yılında çektiği videoda, ‘krediye uygun cennet manzaralı mezar yeri’ satmasıyla gündeme gelmişti.

"Cennet gören mezarlıklarımızda her şey var"

Sağdıç, tartışma yaratan videoda şu ifadeleri kullanıyordu: Mezar yerlerimiz krediye uygun.

Cennet gören mezarlıklarımızda elektrik, su, her şey var. Bazı arkadaşlar mezarlıkların cehenneme baktığını söylüyor.

Orası öyle değil. Mezarlıklar güney cehpesine baktığı için onlar cehennem sıcağı zannediyorlar. Satmış olduğumuz mezarlarda herkes çok rahat. Giden geri gelmiyor. İnsan bir arar biz mutsusuz der. Hiç öyle bir şey yok.

"Siz de gidince geri gelmeyeceksiniz"

En büyük garanti, gidip gelmiyorlar. Emin olun siz de gidince geri gelmeyeceksiniz. Bizim mezarlıklarımızın konsepti çok farklı. Merdivenli ya da pencereli olanlar mezarlarımız var. Denizi alttan gören, üstten görenler var. Tapu masrafı yok, mezar başına 1500 lira + KDV. Toplu olarak gelinirse yüzde 20 indirimli. Yurt dışından gelen kişiler cehennem manzaralı mezarlık istiyor. Türkiye’den de böyle bir talebin olması halinde bu konseptte çalışma yapabiliriz.

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