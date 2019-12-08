Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’nda yaptığı konuşmada "İstanbul İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz." dedi.

İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz" dedi. Ayrıca Erdoğan bu sene İstanbul Tahkim Merkezi'nin faaliyete geçeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir.

Uranyum yataklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerinde

- Müslümanlar olarak 1.7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Nüfus yanında doğal kaynaklarıyla da İslam ülkeleri büyük bir potansiyel barındırıyor. Sahip olduğumuz kapasiteyi göstermesi bakımından bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum.

- Uranyum yataklarının yüzde 40'ı İslam ülkelerinde. İslam ülkeleri ayrıca Dünya Ticaret yollarının kesişme noktasında.

Zekat verilse İslam ülkelerinde fakir kalmaz

- İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini çalıştırmıyor. Zekat verilse İslam ülkelerinde fakir kalmaz fakir.

İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

- İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz.

- Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.

- Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır.

- Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.