HABER /  YEREL

Tren hattından karşıya geçmek isterken canından oldu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isterken yolcu treni çarpan Tacettin Parıltı (40), yaşamını yitirdi.

Askeri ve polis üniforması giyip, sokaklarda gezdiği için çevresinde 'Taco Komutan' olarak tanınan Tacettin Parıltı, dün saat 22.00 sıralarında  Arslanlar Mahallesi yakınlarında rayların üzerinden karşı tarafa geçmek istedi. Bu sırada gelen İzmir- Ödemiş seferini yapan yolcu treni Parıltı'ya çarptı.

Psikolojik tedavi gördüğü ve buna bağlı olarak yeşil reçete ile satılan ilaçlar kullandığı öğrenilen Parıltı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Parıltı'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tren yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından seferine devam etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cennet gören mezar satıyordu! CHP’li belediyede başkanvekili oldu
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: E be insafsız e be vicdansız
VakıfBank voleybol takımı dünya üçüncüsü! Helal kızlar
HDP'li Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı! Müdavimi olan ünlü isimler
Doğu Perinçek'ten Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu kızdıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Eminönü'ndeki "milli piyango kuyruğu" havadan fotoğraflandı
Otomobilini çektirmemek için üzerine çıktı
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü
Köyde kurulan kamera sistemi ile gurbetçiler hasret gideriyor
Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı fiyatı ne kadar?
1 Ocak tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor
Yorumlar