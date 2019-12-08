Suç örgütü lideri Fırat Delibaş yakalanıp cezaevine kondu

BEYOĞLU ve civarında 15-20 yıl önce kurduğu kapkaç çetesiyle bir dönem kapkaç terörü estiren ve ardından gasp, yaralama ve tahsilat suçlarına karışan firari çete lideri Fırat Delibaş yakalanıp cezaevine kondu.
2017 Yılında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla çetesiyle birlikte yakalanıp çökertilen ancak tutuksuz yargılanmsına karar verilen Delibaş, mahkemece hakkında verilen 5 yıllık hapis cezası onaylanınca kayıplara karışmıştı.
Tutuklanıp cezaevine konuldu
Hakkında çıkarılan yakalama kararınca dün akşam saatlerinde Bakırköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Delibaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erkekleri ilişki vaadiyle eve getirip soyuyordu sonrası akıllara zarar