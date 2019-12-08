Netanyahu: Bağdat'taki saldırının arkasında İran'a yakın Şii milisler olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İran'a yakın Iraklı Şii milislerin olabileceğini öne sürdü. Öte yandan Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına yeni atama yapıldı. Değişikliğin saldırının ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta cuma akşamı kimliği belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 25 göstericinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası toplumu İran yönetimi üzerindeki baskısını artırmaya çağıran Netanyahu, "Bulgular Bağdat'ta göstericilere yönelik saldırının arkasında İran'a yakın Şii milislerin olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Dikkat çeken zamanlama

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays Mahmudavi yerine Tümgeneral Abdulhüseyin et-Tamimi'nin atandığı belirtildi.

Irak resmi haber ajansında (INA) yer alan habere göre, atamanın Mahmudavi'nin sağlık sorunlarından dolayı gerçekleştirildiği açıklandı.

Söz konusu atamanın, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda cuma akşamı gerçekleştirilen ve 25 kişinin hayatını kaybetmesine, 120'sinin yaralanmasına neden olan saldırının akabinde gelmesi dikkati çekti.