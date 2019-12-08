Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar kapısını açmayan şoförü görevden aldı

SAMSUN Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın makam aracının kapısını açmadığı gerekçesiyle şoförü görevden aldığı iddia edildi.

Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, 'kendisini görüp ayağa kalkmadı' diye belediyede çalışan bir şoföre 'tuvalet önünde oturma' cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa ettiğini duyururken Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir de Twitter adresi üzerinden özür mesajı yayımlamıştı.

Kamuoyundan büyük tepki çeken olayın etkileri geçmeden bir skandal haber de Samsun'un Bafra Belediyesi'den geldi.

Yaşanan olayların son derece üzücü ve kabul edilemez olduğunu söyleyen Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, "Hem Güngören’de yaşanan olay hem de Bafra ilçesinde yaşandığı iddia edilen hadise başta halkımız olmak üzere biz sendikacıları da irite etmiştir. Bu konuda sendikamıza bir çok konu gelmesine rağmen olayların üstü kapatılarak çalışanlar mağdur edilmiştir. Bize gelen üzücü konular hakkında konunun muhataplarıyla görüşüp bu tür hadiselerin yaşanmaması için her türlü girişimi yapsak da maalesef bazı olayların önüne geçemiyoruz" dedi.

"Kimse yaşananların üstünü örtmemeli"

Bafra’da yaşanan konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı’yla görüşmediğini gerek sendika gerekse insan olarak kendilerinin büyük fotoğrafla ilgilendiğini belirten Hamdi Yıldız, "Bu olay siyasi ayrım yapmaksızın Türkiye’nin hangi kurumunda yaşanırsa yaşansın bizim tepkimiz sert olur. Yapılan bu tür onur kırıcı davranışlara seyirci kalamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Güngören de yaşanan rezalete çok sert tepki vermiştir. Bu olay Bafra’da yaşandıysa ilgiler de gerekeni yapmalıdır. Kimse yaşananların üstünü örtmemelidir" diye konuştu.

Olay nasıl gelişmişti?

Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın şoförü olarak görev yapan Salih Küçük, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alınmış, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiği iddia edilmişti. Yaşanan bu olay üzerine Eğitim Bir Sen Başkanı Hamdi Yıldız sosyal medya hesabından çok sert açıklamada bulunarak hem Güngören’de hem de Bafra’da yaşanan insanlık dışı olaylara tepki göstermişti.

Güngören’de yaşanan olay sonrası Başkan yardımcısı görevden alınırken, Samsun’un Bafra ilçesi belediye başkan yardımcısının görevinden alınıp alınmayacağı ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.