HABER /  GÜNCEL
ADV Esaslı Bankacılık
ADV Esaslı Bankacılık

Çıktığı yük treninin üstünde akıma kapıldı

Malatya'da Devlet Demir Yolları Gar’ında duran yük vagonunun üzerine çıkan 18 yaşındaki Denizcan Evsen elektrik akımına kapıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Evsen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MALATYA’da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan Denizcan Evsen (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar’ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen’in vücudunun tamamında yanıklar oluştu.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Denizcan Evsen’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı
Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü
Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar kapısını açmayan şoförü görevden aldı
Bursa'da 7 asırlık tarih adası
Rezilsin rezil! Pişkinliği pes dedirtti
Kasımpaşa Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Manisa'da domuz avına giden adam ölü bulundu
Muğla'da kamyonun altında kalan minik Aylin'in sağ ayağı kesildi
Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı
Netanyahu: Bağdat'taki saldırının arkasında İran'a yakın Şii milisler olabilir
Ankara İstanbul hızlı tren fiyatları kaç para TCDD yeni fiyatları
Yorumlar