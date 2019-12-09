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Yunan pilottan küstah Türkiye paylaşımı

Yunanistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Türk fırkateynine kilitlendi. Yunan pilot olay anına ait görüntüleri twitter hesabından paylaştı.

Yunanistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Ege Denizi'nde bulunan Türk fırkateynine kilitlendi. Yunan pilot olay anına ait görüntüleri twitter hesabından paylaştı.

Ege Denizi üzerinde Türk savaş uçakları ve Yunan savaş uçakları arasında yaşanan karşılıklı taciz manevraları yeni bir boyuta taşındı. Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği ortaya çıktı.

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri bir gazeteci aracılığıyla sosyal medyadan paylaşmasıyla duyuldu. Yunan gazeteci, Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilotun gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştı.

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