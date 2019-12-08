Cumhurbaşkanı Erdoğan hasta ziyaretlerinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada sırtından yaralanan 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş ve 93 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.