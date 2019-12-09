Mark Esper: YPG'ye asla 'Sizi Türkiye'den koruyacağız' diye söz vermedik

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, DAEŞ'la mücadele için Suriye'de kaldıklarını ifade ederek "Suriyeli Kürtlere asla sizi 70 yıldır NATO müttefiği olan Türkiye'nin saldırılarına karşı koruyacağız diye söz vermedik" diye konuştu.

Esper, Kaliforniya'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda Rojava, Suriye ve Irak'taki durumlar hakkında açıklamalarda bulundu. Mark Esper kendisine sorulan, "Suriye'den askerlerinizi çekmekle Kürtlere ihanet ettiğinizi düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:

Taktik açıdan bu hissiyatı taşıyoruz. Onlarla DAEŞ'e karşı savaşta birlikte mücadele ettik kan döktük. Fakat uzaktan baktığınızda biz ortak çıkarlar için orada bulunduk. Elbette DAEŞ'in işgal ettiği toprakların büyük bölümünü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) geri aldı ve çok savaşçı kaybettiler.

"Müttefikliğimizi koruyoruz"

Suriye'de kalma sebeplerinin esasen DAEŞ'e karşı mücadele olduğunu vurgulayan ABD Savunma Bakanı, "Ama asla Suriyeli Kürtlere, sonuna kadar orada kalıp onlara bağımsız bir devlet kuracağız diye söz vermedik. Onlara 70 yıldır NATO müttefiği olan Türkiye'nin saldırılarına karşı koruyacağız diye söz vermedik. Fakat halen de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yakından çalışıyor ve müttefikliğimizi koruyoruz" diye devam etti.

"Kaosun doğmasına neden oluyor"

Türkiye'nin Rojava'ya yönelik operasyonunu da değerlendiren Esper, "Biz Türkiye'nin kendi konumunu zarara sokan bir pozisyona girdiğini düşünüyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik saldırısının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü DAEŞ'lilerin hapishanelerden kaçmasına ve bölgede kaosun doğmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"Irak'ın yıkılmasını istemiyoruz"

Bir ay önce Irak'a ziyarette bulunduğunu hatırlatan Mark Esper, "Başbakan Abdulmehdi ile birçok konuda konuştuk. Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğumuzu yineledim. Biz Irak'ın yıkılmasını istemiyoruz. Onlar bizim ortaklarımız oldu. Bu desteğin karşılıklı devam etmesini istiyoruz" dedi.

ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçilik binasının yakınına birkaç füze atılmasının İran'ın elinin kolayca kendilerine ulaştığı anlamına gelmediğini belirten Esper, "Biz orada Irak ordusuna askeri danışmanlık yapmak ve İran destekli milis grupların uzaklaştırılması için bulunuyoruz. Bugün işsizlik ve yolsuzluk için sokaklara çıkanlar aynı zamanda İran'ın ülkeden çıkmasını da istiyor" diye konuştu.

14 bin asker mi gönderecekler?

ABD'nin İran'a karşı Ortadoğu'ya 14 bin asker göndereceği şeklindeki haber üzerine sorulan bir soruya yanıt veren Esper, "Ortadoğu'ya 14 bin asker göndermeyi asla tartışmadık ve değerlendirmedik. Savunma Bakanlığı her zaman hasımlarımızın gelecekteki faaliyetlerine yanıt vermeye hazırdır ancak bu haber yanlıştır" dedi. Bakan Esper, taleplerin düzenli olarak değerlendirildiğini belirterek, hali hazırda 14 bin asker konuşlandırma gibi bir talebin olmadığını dile getirdi.

"Gerekirse güç kullanmaya hazırız"

Hürmüz boğazında düşürülen ABD'ye ait İHA'ya ve Suudi Arabistan'daki Aramco'ya saldırıları hatırlatan Esper, "Bölgedeki müttefiklerimizi korumak için gerekirse güç kullanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.