HABER /  DÜNYA
ADV Esaslı Bankacılık
ADV Esaslı Bankacılık

Yanardağ patladı! Çok sayıda kişiden haber alınamıyor

YENİ ZELANDA'nın aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağın etrafında bulunan çok sayıda kişiden haber alınamadığını belirtti.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

20 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001’de aktif hale gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat çekişmesi! 3'lü aşk üçgeni Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mark Esper: YPG'ye asla 'Sizi Türkiye'den koruyacağız' diye söz vermedik
Cinsel organını gösterdi iddiasına gözaltı
Hulusi Akar: Libya mutabakatları diğer ülkelere karşı bir tehdit değildir
Yunan pilottan küstah Türkiye paylaşımı
Denizli'de Afganistan uyruklu iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatlar yürürlüğe girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump tavrını koydu: Düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok
Libya duyurdu! Türkiye mutabakatı yürürlükte
Çıktığı yük treninin üstünde akıma kapıldı
Samsun'da 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı
Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri öldürüldü
3 aylar başlangıcı ne zaman 2020 Diyanet
Yorumlar