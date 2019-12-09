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Fatih Terim Belhanda'yı bu sözlerle motive etmiş

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, istenmeyen adam haline gelen Belhanda'yı “Çok tepki alıyorsun. Normal şartlarda oynaman zor. Tepki de var. Buna rağmen sana yine de şans vereceğim. Çık ve kendin için yeni bir sayfa aç” sözleriyle motive ettiği ortaya çıktı.

Sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray’da Youness Belhanda sevinci yaşanıyor. 

''Çık ve kendin için yeni bir sayfa aç”
Teknik direktör Fatih Terim’in, Alanya maçı öncesi Faslı futbolcu ile konuşarak, “Çok tepki alıyorsun. Normal şartlarda oynaman zor. Tepki de var. Buna rağmen sana yine de şans vereceğim. Çık ve kendin için yeni bir sayfa aç” dediği öğrenildi. 

Teknik heyetin yüzünü güldürdü
Bu görüşmeden olumlu etkilenen Belhanda, Alanyaspor maçının iyileri arasında yer aldı. Faslı futbolcunun özellikle ilk yarı sergilediği performans teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Taraftarla barıştı
Belhanda’nın oynadığı futbolun yanında taraftarla barışması da sarı-kırmızılı teknik heyeti sevindirdi. Takıma üç puan kazandıran penaltıyı kullanan isim de olan Faslı oyuncunun, Şampiyonlar Ligi’nde de inisiyatif alarak kendini göstermek isteyeceği ifade edildi.

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