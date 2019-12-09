Isparta'da Uzman çavuş kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Güvenlik güçleri uzman çavuşun intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuş Y.K.’nin (28) yaşadığı Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Yazla Mahallesi’ndeki aparttan saat 04.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu polise haber verdi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, söz konusu yere vardıklarında uzman çavuşu hareketsiz vaziyette buldu.

İntihar ihtimali üzerinde duruluyor

Yapılan ilk incelemede, Y.K.’nin beylik silahı ile intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Y.K.’nin cansız bedeninin, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.