Erkan Petekkaya kimdir aslen nereli kiminle evli?

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya hayırlı evlat çıktı ve anne babası için Altınoluk'ta lüks bir ev satın aldı. Hasta olan anne babasının yanından ayrılmayan Erkan Petekkaya'nın hayatıda merak edildi. Peki kimdir Erkan Petekkayai kaç yaşında aslen nereli, kiminle evli?

Erkan Petekkaya anne babasının sağlığı için hayatını değiştirdi ve onlar Altınoluk'tan lüks bir ev aldı. Hayırlı evlat çıktı haberleri ile magazin basınında konuşulan ve alkış toplayan Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli?

Erkan Petekkaya, Alzheimer’a yakalanan annesi Şerife Petekkaya ve demans hastası olan babası Akın Petekkaya’nın tedavisiyle ilgilenebilmek için tüm yaşamını değiştirdi. Oyuncu, anne ve babası için Altınoluk’tan 1.5 milyon liraya bir ev satın aldı, onlar için iki de hasta bakıcı tuttu.

Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya

Erkan Petekkaya kimdir: Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

1999 yılında Alişan’ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisinde Yılmaz karakteri başrolde oynayan Petekkaya, Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. Köpek dizisi daha sonra yoğun şiddet sahnelerinden dolayı yayından kaldırıldı.

2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir.

Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynayarak çok başarılı bir oyunculuk sergilemiş, ününü bir adım daha artırmıştır.

2007-2008 döneminde Arzum Onan ile birlikte rol aldığı Sessiz Fırtına adlı dizide Yiğit Sancaktar'ı oynadı. 2008'de Ayça Varlıer ile başrolü paylaştığı Son Bahar dizisinde Holding'de yönetici olan Galip Tümer'i canlandırdı.