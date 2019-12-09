Erdoğan'ın karne notu arttı! İşte MKYK toplantısında ele alınan KONDA anketi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında seçimlerden Türkiye’nin yürüttüğü harekâtlara, NATO üyeliğinden dış politikaya kadar pek çok başlığı içeren yeni bir anket masaya yatırıldı.
KONDA tarafından yapılan ve MKYK toplantısında ele alınan ankete göre, Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması hâlinde AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12,9 olurken; vatandaşa sorulan “Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan'a ne not verirdiniz?” sorusu sonucu ankette Erdoğan'ın karne notunda 1,5 puanlık artış yaşandığı belirtildi.
Cumhur İttifakı yüzde 52
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MKYK toplantısında KONDA'nın yaptığı anket sonuçları da paylaşıldı. Ankete göre, AK Parti'nin oyu yüzde 26,8, MHP'nin oyu yüzde 8,7 iken; CHP'nin oyu yüzde 15,5, İYİ Parti'nin ise yüzde 9,1. HDP'nin oy oranı yüzde 6; kararsız olan ve “oy kullanmam” diyen seçmenin oranı ise yüzde 33 olarak belirtildi. Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması hâlinde AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12,9 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın toplamda oy oranını yüzde 52,9'a yükselttiği kaydedildi.
Erdoğan'ın notu arttı
Ankette vatandaşa “Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan'a ne not verirdiniz?” sorusu soruldu. Anket sonucunda Erdoğan'ın karne notunda 1,5 puanlık artış yaşandığı, bu artışın temel sebebinin Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşanan siyasal ve diplomatik gelişmeler olabileceği belirtildi.
Dış politikada kimlerle birlikte hareket etmeli?
Halkın yüzde 29'u Türkiye'nin dış politika yürütürken öncelikli olarak Müslüman ülkelerle, yüzde 20'si tek başına, yüzde 20'si de Türk Cumhuriyetleriyle hareket etmesini istiyor.