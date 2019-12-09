Erdoğan'ın karne notu arttı! İşte MKYK toplantısında ele alınan KONDA anketi

Cumhur İttifakı yüzde 52



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MKYK toplantısında KONDA'nın yaptığı anket sonuçları da paylaşıldı. Ankete göre, AK Parti'nin oyu yüzde 26,8, MHP'nin oyu yüzde 8,7 iken; CHP'nin oyu yüzde 15,5, İYİ Parti'nin ise yüzde 9,1. HDP'nin oy oranı yüzde 6; kararsız olan ve “oy kullanmam” diyen seçmenin oranı ise yüzde 33 olarak belirtildi. Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması hâlinde AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12,9 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın toplamda oy oranını yüzde 52,9'a yükselttiği kaydedildi.