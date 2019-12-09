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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tehlikesi

Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Paranın yatmaması halinde Hollanda klübünün Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecek.

Son olarak Gençlerbirliği ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den para bekleniyor
Fenerbahçe, geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.
 
Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edecekler
Sabah'ın haberine göre; Hollanda ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikâyet edeceği de vurgulandı. 

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