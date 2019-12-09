Uğur Işılak'tan sert tepki! En hafif tabirle terbiyesizlik

Ceren Özdemir cinayeti sonrası Fatih Altaylı bir röportajında "Erkekler sahip, kadınlar ait olur" diyen Uğur Işılak'ın Ceren'in katilinden daha tehlikeli olduğunu yazmıştı. Işılak'tan çok sert tepki geldi.

Ünlü sanatçı Uğur Işılak’ın yıllar önce yapmış olduğu bir açıklama tekrar gündeme getirildi. Sanki yeni bir açıklama gibi yeniden sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili sanatçı Uğur Işılak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

En hafif tabirle terbiyesizlik

10 yıl önce yapılmış bir açıklamanın bağlamından koparıldığını ifade eden Uğur Işılak, “Konuşmanın akabinde özrümü defalarca beyan ettiğim halde, çok eski bir mevzuyu adeta bugün söylenmişcesine maksatlı ve gayriahlaki bir biçimde tekrar tekrar dolaşıma sokmak, en hafif tabirle, terbiyesizlik, ciddiyetsizlik ve art niyetlilik” dedi.

Ömrüm boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadım

Ömrü boyunca hiçbir kadına şiddet uygulamadığını belirten Işılak, “Zira ekran önünde ve klavye başında kadın savunuculuğuna kalkıp sevgi pıtırcığı olarak arzı endam edenlerin özel hayatlarında ne oldukları herkesin malumudur” ifadelerine yer verdİ.Uğur Işılak açıklamasını, “Başkasını karalayarak kendini aklamaya çalışanlar, hiçbir zaman muvaffak olamamıştır.” sözleriyle yaptı.