2025'e kadar 5G kullanacakların sayısı 2.6 milyara ulaşacak

Ericcson Rapor'una göre 2025 senesine kadar dünya genelinde akıllı telefon kullanıcılarının 5G abone sayısı 2.6 milyar kişiye ulaşacak.

Bilgi Teknolojileri şirketi Ericsson Mobilite Raporu'nun 2019 sayısı yayımlandı. Rapora göre, 2025 yılının sonuna doğru 5G ekosisteminin etkisiyle abone sayısı 2.6 milyar kişiye ulaşacak.

Raporda ayrıca, 5G'nin 2025 yılının sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 65'ini kapsayacağı ve küresel mobil veri trafiğinin yüzde 45'inin 5G üzerinden geçeceği öngörülüyor.

2019 yılında Asya, Avustralya, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika'daki iletişim hizmeti sağlayıcılar 5G şebekelerini kullanıma sundular. 5G hizmetlerini geçtiğimiz Nisan ayında Güney Kore'de sunmaya başladı. Ülke genelinde 2019 Eylül ayına kadar 5G'ye geçen kullanıcı sayısı 3 milyona ulaştı.

Ekim ayında 5G hizmeti sunmaya başlayan Çin'de ise 2019 yılının sonuna kadar 13 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

5G'ye geçişler daha hızlı olacak

Mevcut artış göz önüne alındığında, 5G'ye geçişlerin LTE'den çok daha hızlı olması bekleniyor. En hızlı kullanıcı sayısı artışının, 2025 yılında abonelerin yüzde 75'inin 5G'ye geçeceği tahmin edilen Kuzey Amerika bölgesinde yaşanması bekleniyor. Bunu yüzde 56 ile Kuzey Doğu Asya ve yüzde 55 ile Avrupa'nın takip edeceği tahmin ediliyor.

Diğer tahminler ise şöyle: 2019 yılının sonunda 1,3 milyar olan toplam hücresel IoT bağlantı sayısı, yıllık yüzde 25 artışla 2025 yılının sonunda 5 milyara ulaşacak. 2025 yılında, bu hücresel IoT bağlantılarının yüzde 52'sini NB-IoT ve Cat-M teknolojilerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Hindistan'daki akıllı telefon kullanıcı sayısının artması, Çin'deki akıllı telefon başına aylık veri trafiğinin yükselmesi, daha iyi cihaz özellikleri, verinin yoğun olduğu içeriklerin artması ve daha uygun maliyetli veri planları nedeniyle, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıldan yıla trafik artışı yüzde 68'e yükseldi.