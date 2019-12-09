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AK Parti'de değişim rüzgarı! 9 il 40 ilçe başkanı görevi bıraktı

AK Parti'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası teşkilatlarda değişime gidilmesi için start verilmişti. Şimdiye dek 9 il, 40 ilçe başkanı görevinden ayrılırken, istifa sayısının artacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği 'teşkilatlarda değişim' süreci delege seçimleriyle resmen başladı. Partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak mahalle sorumlusundan sandık sorumlusuna kadar delegasyon yapısı için geniş bir çalışma yürütülüyor.

İllerde istifalar devam edecek

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; şu ana kadar Amasya, Balıkesir, Çanakkale, Iğdır, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Siirt'in ardından son olarak Artvin il başkanı istifa etti. İllerde istifaların devam edeceği, bazı büyükşehirler için ise 'henüz vakit olduğu' değerlendirmesi yapılıyor.

Başkanlara liste yasağı

Şu ana kadar 40'ı aşkın ilçe başkanının da istifa ettiği belirtilirken sayının daha fazla olabileceği de vurgulandı. Delege seçimlerinin koordinasyonlarının da henüz tam olarak bitmediği, birçok ilçede delege tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Görevden alınacak il ve il başkanlarına seçim öncesi liste müdahalelerine de izin verilmediği vurgulandı.

Değerlendirmeler sürüyor

Delege seçimleri için il koordinatörlerinin kontrolünde süreçlerin yürütüldüğü belirtildi. Erdoğan, geçtiğimiz hafta, görev alacak yeni il başkanları için, ilin milletvekili ve bazı adaylar ile değerlendirmeler yaptığı kaydedildi.

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