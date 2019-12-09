HABER /  EKONOMİ
ADV Esaslı Bankacılık

Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı doluyor! Paranız değerini kaybedebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL)banknotların zaman aşımı süresinin 31 Aralık'ta dolacağını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 Yeni Türk Lirası banknotların 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılacağı ve 10 yıllık zaman aşımı süresini 31 Aralık 2019'da dolduracağı hatırlatıldı.

Bu çerçevede, söz konusu banknotların 31 Aralık 2019 mesai saati sonuna kadar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden değiştirilebileceği belirtilen açıklamada, banknotların 1 Ocak 2020'den itibaren değerlerini tamamen yitireceği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Çakar'dan bomba Arda Turan-Fatih Terim yorumu
Dolar haftaya yükselişle başladı! Analistler etkileyicecek gelişmeleri açıkladı
Selahattin Demirtaş son sağlık durumu hakkında bilgili verdi! Maalesef...
'Tuvalet' cezası veren Veysel İpekçi'den skandal açıklama!
Ahmet Hakan'dan tepki: Niye tenezzül ediyorsun Davutoğlu
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu: Devre arasında arayıp sorguya çekiyor
Trabzonspor deplasmanda başka
TIR TEM'de kamyona arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Göztepe 'kanat'landı uçuyor
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu tehlikesi
2020 trafik cezaları listesi güncel
Yorumlar